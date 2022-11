La foto di Annie Leibovitz, che ritrae i due campionissimi contemporanei Leo Messi e Cristiano Ronaldo durante una partita a scacchi, ha fatto il giro del mondo. Ecco le interpretazioni e i retroscena dietro la trovata pubblicitaria che ha coinvolto i due fenomeni Condividi

Cosa ci fanno Leo Messi e Cristiano Ronaldo uno di fronte all'altro con lo sguardo fisso su una scacchieria? Se lo sono chiesti in tanti alla vigilia dell'esordio al Mondiale 2022 dei due fenomeni del calcio contemporaneo. Dodici Palloni d'Oro, nove Champions League, oltre 70 trofei e più di 1600 gol rappresentati in un'immagine che ha fatto il giro del mondo in poche ore. Merito della fotografa statunitense Annie Leibovitz, che ha immortalato i due fuoriclasse come non si era mai visto prima. Un'eterna sfida tra i due campionissimi, a colpi di mosse (sul campo di calcio come sulla scacchiera) e record da battere. Chi darà all'avversario scacco matto? Il Mondiale è l'ultimo tassello che manca ai due extraterresti del pallone, anche se non sarà certo una competizione, seppur la più prestigiosa, a decretare il vincitore. Tanto che ai più attenti non è sfuggito un dettaglio decisivo per comprendere il significato ultimo dell'immagine...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Louis Vuitton (@louisvuitton) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

CR7-Messi, pareggio come Carslen-Nakamura Sveliamo subito un particolare: si tratta di un fotomontaggio, i due giocatori hanno posato di fronte alla fotografa in due momenti differenti. Backstage a parte, l'aspetto più curioso, non certo sfuggito agli scacchisti più esperti, riguarda la posizione dei pezzi sulla scacchiera. Che non è certo casuale (nulla è lasciato al caso in un progetto come questo), ma rimanda alla storica partita tra il norvegese Magnus Carlsen e il giapponese Hikaru Nakamura. Una sfida del 2017 al "Norway Chess" finita guarda caso finita in parità. Insomma, ci sarà sempre chi preferirà l'estro della Pulga argentina o chi parteggerà per la completezza del portoghese, il prototipo perfetto del giocatore moderno. E non è detto che si debba sempre scegliere il migliore a tutti i costi, che un trofeo o un numero in più ci dicano chi sia il più forte tra Lewis Hamilton e Michael Schumacher in F1, tra Valentino Rossi e Giacomo Agostini in MotoGP o tra Roger Federer e Rafael Nadal nel tennis.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

La Coppa del Mondo e quella borsa... Leo Messi e Cristiano Ronaldo giocheranno con tutta probabilità in Qatar l'ultimo Mondiale della loro carriera, a caccia dell'unico grande titolo che ancora manca nelle loro faraoniche bacheche. La partita a scacchi tra i due continuerà anche in questo mese, con la Coppa del Mondo che potrebbe rappresentare simbolicamente lo scacco matto. La borsa su cui è posta la scacchiera è un altro dettaglio non casuale in questa immagine, perché sarà proprio da lì che uscirà la coppa più ambita. Ma, come detto prima, anche in caso di successo del Portogallo di Ronaldo o dell'Argentina di Leo Messi, i due eterni rivali continueranno la loro personale partita. Per un'eterna sfida destinata a un eterno pareggio. Come Carlsen-Nakamura e quella partita a scacchi senza vincitore di qualche anno fa.