Mondiali, oggi Inghilterra e Olanda: il programma

Dopo l'antipasto di Qatar-Ecuador si inizia a fare sul serio al Mondiale 2022. Oggi, lunedì 21 novembre, sono in programma tre partite. Si parte alle 14 italiane con Inghilterra-Iran (gruppo B): gli uomini di Southgate, reduci dalla finale a Euro 2020 persa contro l'Italia di Mancini, proveranno a sfatare una maledizione che dura ormai dal 1966, unica edizione vinta dai Tre Leoni. Kane e compagni se la vedranno con la nazionale allenata da Carlos Queiroz, squadra solida che basa molte delle sue speranze di qualificazione sul talento della stella del Porto, Mehdi Taremi. Alle 17 toccherà poi all'Olanda di Louis Van Gaal, impegnata nell'affascinante sfida contro il Senegal campione d'Africa per chiudere la prima giornata del girone A. I ragazzi del ct Aliou Cissé sono orfani del giocatore più rappresentativo, Sadio Mané, ma proveranno lo stesso a fare lo sgambetto agli Oranje. La seconda giornata di Qatar 2022 si chiuderà con Stati Uniti-Galles (girone B), incrocio tra ex compagni alla Juventus (McKennie e Ramsey) e tra le stelle Pulisic e Bale.