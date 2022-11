A segnare il definitivo e storico 2-1 sugli argentini, il gol di Salem Al-Dawsari, centrocampista con una breve e poco fortunata esperienza in Spagna, dove lo avevano sobriamente soprannominato il "Messi saudita". Il numero 10 dell'Arabia Saudita ha "giocato" sei mesi al Villarreal: appena 33 minuti. Nella sua unica apparizione in Liga, nel 2018, un pari con il Real Madrid di Benzema e CR7. Ora può dire di non aver perso neanche di fronte a Messi: anzi, ha addirittura battuto Leo...con un gol alla Messi