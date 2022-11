Mondiali, oggi 4 gare: ci sono Argentina e Francia

Sono in programma quattro partite nella terza giornata dei Mondiali di Qatar 2022, con l'esordio tra le altre dell'Argentina di Leo Messi e della Francia campione del mondo in carica, due delle grandi favorite per la vittoria finale. Si parte alle 11 italiane con l'Albiceleste, impegnata contro l'Arabia Saudita in un match del gruppo C sulla carta abbordabile per i campioni sudamericani. Scaloni si affida agli ex Serie A Molina, Romero e Papu Gomez dal 1', oltre a Paredes e Di Maria (Juventus) e Lautaro Martinez (Inter). Alle 14 toccherà alla Danimarca di Christian Eriksen e Simon Kjaer, una delle possibili rivelazioni della competizione: la squadra del ct Hjulmand sfiderà la Tunisia nella prima partita valevole per il gruppo D. Alle 17 si troveranno poi uno contro l'altro i due giocatori del Napoli Hirving Lozano e Piotr Zielinski, in un interessantissimo Messico-Polonia che potrebbe dire già molte cose in chiave qualificazione nel gruppo C. Ultima gara alle 20 italiane, quando scenderà in campo la Francia di Deschamps e Mbappé (gruppo D), che dovrà superare lo choc per l'infortunio last minute che ha privato i Bleus del Pallone d'Oro Karim Benzema. In attacco contro l'Australia, al posto del centravanti del Real Madrid, ci sarà il milanista Olivier Giroud.