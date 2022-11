Quattro passaporti, tre maglie indossate coi club e un gol mai segnato dal papà Pallone d'Oro. Serata da ricordare per Timothy Weah, figlio di George, a segno nell'1-1 contro il Galles. Se l'ex milanista non ha mai giocato i Mondiali con la Liberia, il figlio rappresenta gli Stati Uniti e ha eguagliato un mito come Pelé

