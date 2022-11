Fascia arcobaleno "One love" vietata e la foto dei giocatori tedeschi prima della partita contro il Giappone è già uno dei simboli di questo Mondiale. I poteri non hanno tenuto conto di ciò che è stato vissuto da tutti negli ultimi anni, dal Covid alla guerra nel cuore dell'Europa. E così anche i giocatori in campo in Qatar hanno capito più che mai quanto sia importante la libertà. Da tutto questo l'immagine della Fifa esce svilita