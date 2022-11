Nel post partita di Germania-Giappone, protagonista l'ex interista Yuto Nagatomo. Il giapponese, titolare nel match d'esordio vinto sui tedeschi, ora gioca per l'Fc Tokyo ma non ha dimenticato i quasi otto anni passati in Italia. Come si intuisce dal "bravo!" ripetuto e gridato tre volte verso un compagno, mentre Yuto era collegato con la tv giapponese. Un video che ha subito iniziato a circolare ed è stato molto condiviso sui social

