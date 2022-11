Il Giappone è davvero una sorpresa? Per Walter Sabatini decisamente no. A Sky Calcio Club, in previsione del Mondiale, lo storico dirigente sportivo italiano aveva speso grandi parole per la nazionale asiatica: "Ho avuto in squadra Tomiyasu, i giocatori giapponesi hanno una mentalità incredibile". Guarda il VIDEO

GERMANIA-GIAPPONE 1-2: IL RACCONTO DELLA PARTITA