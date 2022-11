Mondiali, la protesta silenziosa della Germania

Impedirci di indossare la fascia è come impedirci di parlare. Prima ancora che fosse reso esplicito dalla Federcalcio tedesca il messaggio dei giocatori della Germania al momento della foto di squadra prima della partita col Giappone era apparso subito chiaro a chi - cioè tutto il mondo - aveva visto la foto. Non le immagini tv, che nella diretta internazionale erano coperte dalle grafiche pre-gara. Tutti schierati prima del fischio d'inizio con la mano davanti alla bocca in segno di protesta contro la decisione della Fifa di vietare la fascia arcobaleno 'One love' a favore dei diritti della comunità lgbtq, obbligando i capitani ad indossare quella più generica e ufficiale dei mondiali con la scritta 'no discrimination'. Regola rispettata, per non incorrere in sanzioni, dal capitano tedesco Neuer, che però non solo ha seminascosto la fascia sotto la manica, ma - seguito da vari compagni - aveva trovato anche un altro modo per veicolare il messaggio bloccato dalle regole Fifa: un bel paio di scarpini con tracce evidenti di arcobaleno.