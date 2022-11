Papa: "Mondiale sia occasione armonia tra nazioni"

AD10S DIEGO

Una vittoria - quella in Messico - nel segno di Maradona. E quella maglia numero 10, El pibe de oro la porta in Vaticano anni dopo, il 1° settembre 2014. Nell'Aula "Paolo VI", Francesco ringrazia i campioni del calcio che avevano aderito alla partita interreligiosa per la pace che si sarebbe disputata in serata allo Stadio Olimpico di Roma.