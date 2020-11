11/12 ©Ansa

"Quando mi hanno detto che avremo giocato anche per le popolazioni colpite dal terremoto - confessa Maradona, al fianco di Francesco Totti nella partita interreligiosa - ho pensato che non si potesse mancare ad una iniziativa come questa. Faremo una cosa molto grande, raccoglieremo fondi per dare da mangiare ai bambini, per dire la nostra sulla pace e per dare una mano grande al Papa".





Maradona, il ricordo di Alessandro Del Piero. VIDEO