La prima giornata della fase a gironi dei Mondiali in Qatar si conclude quest'oggi, giovedì 24 novembre, con le gare dei gruppi G e H. Ad aprire il quadro la prima sfida del girone G tra Svizzera e Camerun, in programma alle ore 11. Alle 14, poi, sarà la volta del primo match del girone H, dove si troveranno di fronte l'Uruguay e la Corea del Sud, con Kim del Napoli pronto ad affrontare i vari Suarez, Nunez e Cavani. Nel pomeriggio, alle 17, toccherà a Cristiano Ronaldo - fresco di risoluzione del contratto con il Manchester United - scendere in campo con il suo Portogallo contro il Ghana nella seconda partita del gruppo H, mentre in serata, alle 20, ecco la sfida probabilmente più interessante, la seconda del girone G tra una delle grandi favorite alla vittoria finale, il Brasile di Neymar e Vinicius, e una delle possibili outsider del torneo, la Serbia nella quale giocano tantissimi "italiani", da Vlahovic a Milinkovic-Savic e non solo.