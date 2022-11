Quattro i match in programma anche oggi in Qatar. Inizia la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali con le sfide dei gruppi A e B: si comincia alle 11 con Galles-Iran, seguita alle 14 da Qatar-Senegal. Nel pomeriggio, alle 17, torna in campo l'Olanda per affrontare l'Ecuador, in serata l'Inghilterra gioca contro gli Stati Uniti

