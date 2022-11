Notizie positive nel ritiro del Belgio: l'attaccante dell'Inter si è allenato di nuovo in gruppo con i compagni. Salgono le possibilità di vederlo in campo, seppur non titolare, nel match contro il Marocco in programma domenica alle ore 14. Nel frattempo De Bruyne lo esalta in conferenza stampa: "Il suo ritorno sarà una spinta per la squadra, con lui le difese avranno più paura di noi".