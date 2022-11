Tite: "Su Neymar un rodeo di falli, va tutelato"

Tutelare i grandi calciatori. È l'appello del commissario tecnico del Brasile, Tite, alla vigilia del match contro la Svizzera dove non ci sarà Neymar. La stella del Paris Saint Germain, fermo per un infortunio alla caviglia rimediato contro la Serbia, è il giocatore che ha subito più falli nella prima giornata del Mondiale: "Se vogliamo premiare lo spettacolo, dobbiamo stare attenti, soprattutto con i grandi giocatori - spiega Tite - Su Neymar c'è stato un rodeo di falli, questo è un dato di fatto e va proibito". Il ct verdeoro, però, ha fatto anche autocritica per non aver tolto il giocatore qualche minuto prima: "Non ho capito quanto Neymar si fosse fatto male e quando l'ho compreso, l'ho sostituito, ma ho sbagliato. Lui era già azzoppato quando ha partecipato al primo gol. Avrei dovuto cambiarlo prima. Anche se non sono il più indicato a parlare dal punto di vista clinico, credo che lui e Danilo torneranno a giocare in questo Mondiale".