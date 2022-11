Le scelte di Song

Come già specificato, la decisione più importante è quella legata all'esclusione di Onana, che non va nemmeno in panchina per motivi disciplinari non meglio specificati. Al posto del portiere dell'Inter Song manda tra i pali Epassy Mboka Davis, all'esordio nella competizione. Nella linea difensiva l'ex Torino N'Koulou, con lui centrale Castelletto e sulle fasce Fai e Tolo. Due "italiani" a centrocampo: Anguissa del Napoli e Hongla del Verona, in un reparto completato da Kunde. Il peso dell'attacco è sulle spalle di Choupo-Moting, affiancato da Mbeumo e Toko Ekambi