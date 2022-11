Clamorosa esclusione di André Onana, portiere dell'Inter e del Camerun, per la partita contro la Serbia ai Mondiali in Qatar. Titolare all'esordio con la Svizzera, non è stato convocato dal CT Song prima della sfida allo stadio Al-Janoub. Secondo L'Equipe, la motivazione è legata a motivi disciplinari. Al suo posto in campo Epassy

Clamorosa l'esclusione di André Onana, decisione a carico del portiere dell'Inter e del Camerun. Titolarissimo all'esordio dei Mondiali contro la Svizzera, partita persa 1-0, il numero 23 dei "Leoni indomabili" non è stato convocato dal CT Cissé per la seconda decisiva partita contro la Serbia allo stadio Al-Janoub. Un provvedimento arrivato prima del match, motivazione legata a motivi disciplinari secondo quanto riportato da L'Equipe e da RMC Sport. Andrà stabilito se l'esclusione di Onana sarà adottata solo per la sfida alla Serbia oppure anche nel terzo incontro contro il Brasile, certo è che il portiere camerunense non è nemmeno presente in panchina ed è stato sostituito da Devis Epassy.