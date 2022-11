Tre partite e tre sconfitte nella fase a gironi. Il Qatar ha stabilito un record storico, diventando la peggior nazionale ospitante della Coppa del Mondo. L'eliminazione precoce con tre sconfitte in altrettante partite non lascia scampo ad Afif e compagni. Come erano andate le padrone di casa precedenti? Quasi tutte, con una sola eccezione, hanno superato almeno il primo turno. Nessuna però era stata in grado di non vincere neanche un incontro