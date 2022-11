Dopo aver garantito la qualificazione alla sua nazionale con il gol decisivo contro l'Iran, Christian Pulisic non ha solo dovuto abbandonare il terreno di gioco per infortunio, ma è stato anche trasportato in ospedale per accertamenti ed esami clinici. Troppo forte il colpo agli addominali ricevuto in occasione della rete segnata al 38'. Il giocatore però rassicura i tifosi in vista del match di sabato contro l'Olanda