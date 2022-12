A Dacca, capitale del Bangladesh, migliaia di tifosi si sono riuniti per seguire la partita tra Argentina e Polonia: al fischio finale è iniziata la festa per la qualificazione dell'albiceleste agli ottavi del Mondiale. La passione dei bengalesi per la Selección nasce da un "nemico" in comune: l'Inghilterra

