L'infortunio di Neymar, alle prese con un problema alla caviglia destra, tiene ancora in apprensione i tifosi del Brasile. Ci ha pensato il papà, Neymar senior da Silva Santos, a fare chiarezza sulle sue condizioni in un'intervista con la radio britannica TalkSport: "Credo che Neymar ritornerà in campo per la finale e farà del suo meglio per aiutare i suoi compagni a vincere la competizione. La cosa più importante è che possa rientrare in campo al suo massimo livello. Tutti sanno che mio figlio ha una grande influenza sul gruppo. È il numero uno". Neymar senior ha posticipato così il rientro del figlio alla fine della competizione (qualora il Brasile dovesse qualificarsi, naturalmente), ammettendo dunque che il suo recupero non può essere forzato. Poi un messaggio per Pelé: "È il giocatore più iconico al mondo, tutti lo amano. Mio figlio spera che si rimetta in salute e gli augura il meglio".