Arrivano buone notizie dal Qatar per i tifosi brasiliani. Neymar, fermo ai box a causa di un infortunio alla caviglia destra rimediato contro la Serbia, è tornato ad allenarsi col pallone e in gruppo. L'attaccante del PSG ha svolto una sessione a porte chiuse con i compagni di squadra al Grand Hamad Stadium, in vista della prossima partita contro la Corea del Sud (ottavi di finale, in programma lunedì 5 dicembre alle 20). Una nota positiva dopo le parole di suo papà, Neymar senior da Silva Santos, che era stato categorico nell'intervista rilasciata a TalkSport in merito al suo rientro: "Credo che Neymar ritornerà in campo per la finale e farà del suo meglio per aiutare i suoi compagni a vincere la competizione. La cosa più importante è che possa rientrare in campo al suo massimo livello. Tutti sanno che mio figlio ha una grande influenza sul gruppo. È il numero uno".