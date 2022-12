Pelé, le figlie: "Non è a rischio, è in cura"

Due figlie di Pelé hanno smentito le notizie allarmanti sulla condizione della leggenda brasiliana: "Al momento è ricoverato per un'infezione polmonare. Quando starà meglio tornerà a casa. Non è a rischio, è in cura. Non sta dicendo addio in ospedale". L'infezione, come spiegato dalle figlie, deriverebbe dal Covid-19 che il padre ha contratto tre settimane fa

Due figlie di Pelé hanno smentito che la salute della leggenda brasiliana, ricoverato da martedì scorso a San Paolo, sia a rischio e si sono dette fiduciose che tornerà a casa quando si sarà ripreso da un'infezione polmonare. Pelé "è malato, è anziano, ma al momento è ricoverato in ospedale per un'infezione polmonare". E quando starà meglio, tornerà a casa", ha dichiarato Kely Nascimento in un'intervista televisiva al programma Fantastico del canale Globo. "Non sta dicendo addio in ospedale", ha aggiunto Kely, che ha spiegato che l'infezione deriva dal Covid-19 che il padre ha contratto tre settimane fa. "Non è nel reparto di terapia intensiva, è in una stanza normale. Non è a rischio, è in cura", ha aggiunto la sorella, Flavia Arantes. Pelé è stato ricoverato martedì per una rivalutazione del suo trattamento chemioterapico per un cancro al colon individuato l'anno scorso, ha riferito l'ospedale Albert Einstein. Nell'ultimo bollettino medico di sabato, la clinica ha fatto sapere che 'O Rei' rimane "stabile" con una "buona risposta" all'infezione respiratoria. Un bollettino arrivato dopo la notizia allarmante diffusa dal quotidiano brasiliano 'Folha de Sao Paulo', secondo la quale Pelé non risponderebbe più alla chemioterapia e sarebbe stato trasferito nel reparto delle curve palliative dell'ospedale.