Per la seconda volta consecutiva la Spagna è stata eliminata agli ottavi dei Mondiali ai rigori: il saldo delle Furie Rosse con il dischetto continua a essere negativo. Non solo però gli 11 metri, ma anche i 90 minuti continuano a essere indigesti alla squadra di Luis Enrique. Da quando ha vinto il Mondiale nel 2010 e l'Europeo nel 2012, la Spagna non è riuscita più a vincere una sfida a eliminazione diretta entro il tempo regolamentare. E le vittorie complessive al Mondiale sono appena tre in altrettante edizioni