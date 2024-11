L’attaccante del Genoa -in Italia ex anche di Inter, Milan, Brescia e Monza- è nella top 10 dei migliori rigoristi del 21^ secolo compilata da transfermarkt.it. In classifica anche un altro Serie A come Dybala. Il periodo preso in considerazione è quello che va dal 2001 a oggi. Criterio da considerare: nella lista sono stati inseriti soltanto giocatori che abbiano calciato nella loro carriera almeno 40 tiri dagli undici metri. Ecco chi sono i primi dieci classificati

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT