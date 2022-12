Meteora in Italia, eroe al Mondiale: l'incredibile parabola dell'attaccante classe 1992 che ha realizzato il gol del pari contro il Brasile nei quarti di finale. Arrivato 18enne a Catania nel 2012, Petkovic ha vestito sette maglie in Italia in sei anni, ma è riuscito ad affermarsi solo a Trapani con Serse Cosmi in Serie B (mentre in Serie A non ha mai segnato). Poi il ritorno in patria alla Dinamo Zagabria e l'exploit in Qatar