Una partita da affrontare "con felicità e piacere", con "l'obiettivo di andare in semifinale di Coppa del Mondo". Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha tratteggiato così il big match dei quarti di finale contro l'Inghilterra, in programma sabato 10 dicembre allo stadio Al-Bayt Al Khor di Doha. Ancora il ct transalpino: "La velocità potrà essere il fattore chiave della partita: quando vai veloce, l'avversario ha meno tempo per organizzarsi, anche se ci vuole qualcosa di diverso dalla velocità per segnare". Il pensiero va subito a Mbappé, già autore di 5 gol nella competizione. "Kylian sa fare la differenza. Anche nell'ultima partita, dove non era al massimo della forma, è stato comunque decisivo. Kylian ha la capacità di essere decisivo in ogni momento". Deschamps ha parlato anche dell'avversario. "L'Inghilterra- ha aggiunto - fa molto bene la fase di transizione, nella quale segna più della metà dei suoi gol. Ma è anche in grado di segnare da calcio piazzato".