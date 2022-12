L'Argentina si è qualificata per la semifinale del Mondiale al termine di una partita che ha lasciato in eredità polemiche e scorrettezze dentro e fuori dal campo, da entrambe le parti. Dalla pallonata di Paredes all'esultanza polemica di Messi in faccia a Van Gaal, dai "trucchetti" dei calci di rigore all'esultanza finale provocatoria: ecco cosa è accaduto allo stadio al Lusail Iconic Stadium

