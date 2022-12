Mondiali, oggi la 1^ semifinale Argentina-Croazia

la curiosità

Francia e Croazia hanno raggiunto di nuovo la semifinale del Mondiale dopo quattro anni: nel 2018 in Russia sconfissero Belgio e Inghilterra, in Qatar sono Marocco e Argentina i rispettivi ostacoli sulla strada di una finale-replica che non si verifica da 32 anni in Coppa del Mondo. Quanto sono cambiate le due squadre? C'è stato un parziale ricambio, ma entrambe le nazionali basano ancora le proprie fortune su alcuni dei protagonisti in Russia. Ecco chi c'era anche nelle semifinali del 2018