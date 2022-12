Estasi mondiale in Marocco , rivelazione assoluta in Qatar dove stasera affronterà la Francia in semifinale. E proprio allo stadio Al Bayt è prevista un'autentica invasione di tifosi marocchini, pronti a sostenere la squadra di Regragui contro i campioni del mondo in carica. Ci crede un Paese intero, missione che prevede oltre 10mila biglietti gratis per i propri sostenitori : è quanto ha devoluto la Federazione calcistica marocchina, in coordinamento con la Fifa e il comitato organizzatore del Mondiale, ai fan dei "Leoni dell'Atlante". Si tratta dell'invenduto della partitissima di stasera , tagliandi offerti ai tifosi e ovviamente esauriti già nella mattinata di martedì. Così Fouzi Lekjaa, presidente della Federcalcio marocchina: "Abbiamo comprato il resto dei biglietti invenduti allo stadio e li abbiamo distribuiti ai nostri tifosi nei pressi dello stadio".

Royal Air Maroc cancella i voli: "Colpa delle restrizioni in Qatar"

Attraverso la predisposizione del Ministero dei Trasporti, i tifosi marocchini avevano già raggiunto Doha da Casablanca grazie a 30 tratte aeree in più per partecipare alla semifinale. Ciò nonostante la compagnia aerea di bandiera, Royal Air Maroc, ha annullato 7 dei voli destinati in Qatar. Organizzati in meno di 24 ore per sostenere la Nazionale marocchina, i voli sono stati cancellati all'ultimo minuto scatenando la rabbia dei tifosi che dalla serata di martedì si erano recati all'aeroporto di Casablanca. Un aereo già decollato è stato costretto a fare ritorno allo scalo marocchino. La compagnia aerea si è giustificata con un messaggio che addossa la responsabilità alle misure di sicurezza prese recentemente in Qatar. "A seguito delle ultime restrizioni imposte dalle autorità del Qatar, Royal Air Maroc si rammarica di informare i clienti della cancellazione dei loro voli operati da Qatar Airways", scrive nel comunicato. Sui social network, i tifosi hanno diffuso informazioni secondo cui il Qatar è responsabile della cancellazione dei voli dopo aver adottato misure per impedire l'uscita dagli aeroporti di persone sprovviste di biglietto d'ingresso allo stadio. Ma anche tifosi muniti di biglietto sono stati penalizzati dalla cancellazione dei voli.