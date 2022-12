3/8

OTTO ADDO (Ghana) - L'eliminazione del Ghana nella fase ai gironi dei Mondiali in Qatar non è stata decisiva ai fini dell'addio di Otto Addo alla Nazionale ghanese. Già in precedenza, l'ormai ex Ct aveva annunciato di voler tornare in Germania e ricoprire il ruolo di talent scout per il Borussia Dortmund. Sono stati due gli anni di Addo alla guida del Ghana, prima da vice poi come allenatore in prima