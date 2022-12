Argentina-Francia, tutto sulla finale dei Mondiali

La Francia sfida l'Argentina nella finale dei Mondiali in Qatar per cercare di vincere il suo secondo titolo Mondiale consecutivo, terzo in totale. Stesso obiettivo per la formazione di Scaloni che non si impone in questa rassegna dal lontano 1986. Sfida nella sfida quella tra Messi e Mbappé compagni di squadra nel Paris Saint Germain e avversari per il titolo di campioni del mondo. Si gioca alle 16 allo stadio Lusail

Una finale attesissima e ricca di retroscena e opportunità, Argentina e Francia si sono dimostrate le nazionali miglio ai Mondiali di Qatar 2022. La squadra di Scaloni, dopo un avvio disastroso con la sconfitta rimediata nella gara d'esordio contro l'Arabia Saudita, ha fatto quadrato ed è andata dritta per la sua strada raggiungendo la finale dopo aver eliminato l'Australia agli ottavi, l'Olanda ai rigori nei quarti di finale e la Croazia, con un netto 3-0, in semifinale. La Francia, dal canto suo, ha avuto tante defezioni all'inizio del Mondiali (una su tutte quella del Pallone d'oro Benzema), ma è riuscita a sopperire alle assenze grazie a tutto il talento a disposizione di Deschamps. I Bleus hanno eliminato Polonia, Inghilterra e Marocco e si giocano la possibilità di vincere il secondo titolo mondiale consecutivo. Sfida nella sfida è quella tra Messi e Mbappé, compagni di squadra nel Paris Saint Germain e oggi rivali nella finale di Quatar 2022.

L'Argentina partecipa alla sua sesta finale dei Mondiali, solo la Germania (8) ne conta di più. Potrebbe alzare il trofeo per la terza volta, dopo il 1978 e il 1986, ma perdendo, diventerebbe la squadra con più sconfitte nelle finali della Coppa del Mondo (4, come la Germania). La Francia ha raggiunto la finale della Coppa del Mondo per la quarta volta, tutte dal 1998 in avanti (1998, 2006, 2018, 2022). Nel periodo ha raggiunto questo risultato almeno il doppio di qualsiasi altra Nazionale. I Bleus, i campioni in carica, potrebbero diventare la terza nazione a vincere due Mondiali consecutivi, dopo Italia (1934 e 1938) e Brasile (1958 e 1962). Questo sarà il quarto confronto ai Mondiali tra Argentina e Francia. L'Albiceleste ha vinto due dei tre precedenti, perdendo tuttavia l'unico disputato nella fase a eliminazione diretta, una sconfitta per 3-4 negli ottavi di finale del 2018. In totale, questa sarà la 13^ sfida tra Argentina e Francia in tutte le competizioni, con i Bleus vincenti solo in tre delle precedenti 12 (3 pareggi, 6 sconfitte). Si gioca alle 16 allo stadio Lusail.