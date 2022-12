Il centrocampista dell'Atletico Madrid aveva pronosticato il successo dell'albiceleste in Qatar già a settembre, in una figurina regalata a Francisco Stoessel, fratello della fidanzata Tini. "Tra tre mesi alzeremo la Coppa del Mondo" la promessa di De Paul

La previsione nascosta in una figurina , diventata poi realtà. Prima di vincere la Coppa del Mondo da protagonista in campo, Rodrigo De Paul aveva pronosticato il successo dell'Argentina al Mondiale ben tre mesi fa. A rivelarlo è stato Francisco Stoessel, fratello di Tini, attuale fidanzata dell'ex centrocampista dell'Udinese. "Fran, oggi 18/9/22 firmo questa figurina dicendo che tra 3 mesi alzeremo la Coppa del Mondo ". Firmato e sottoscritto da Rodrigo De Paul nel retro di una figurina del Mondiale in Qatar. Una figurina che Francisco ha portato con sé anche a Lusail, fotografandola al termine della finale.

I numeri di De Paul

Per De Paul è stato un Mondiale da protagonista, tra gli inamovibili di Lionel Scaloni. Il centrocampista dell'Atletico Madrid ha disputato tutte le partite dell'inizio: in totale 512 di minuti, un quinto dei quali collezionati in finale. Scelto nell'undici titolare, De Paul ha lasciato il campo al 102° minuto per far spazio a Leandro Paredes.