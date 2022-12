26 record battuti in questi Mondiali

Dal primato di presenze e minuti di Messi a quello di gol in cinque Mondiali diversi di CR7. Dall'incubo rigori della Spagna ai benedetti undici metri dell'Argentina. In Qatar si è segnato come in nessun Mondiale della storia e in Olanda-Argentina sono volate ammonizioni come mai prima d'ora. Gli interisti in finale dal 1982, i 7 cambi in una sola partita, l'Iran in gol al minuto 102 di 90, Infantino e… altri 10 primati che restano imbattibili. Dati Opta, Transfermarkt e Squawka

COSA RICORDEREMO DI QUESTO MONDIALE