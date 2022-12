Le incredibili coincidenze dello spot

Ma quali sono tutte queste coincidenze evocate nel video? Alcuni protagonisti dello spot iniziano a notarli e ad elencarli. Ci sono fatti oggettivi e altri più surreali, scegliete voi il vostro preferito: “La finale del mondiale 1986 si giocò a mezzogiorno e in Qatar si giocherà a mezzogiorno”; “Nel Natale precedente al 1986, a Buenos Aires ha piovuto…che tempo faceva un anno fa? Pioveva!”; “Il Canada si è qualificato sia nel 1986 sia questa volta”; “Durante la finale del Qatar, Giove sarà in Pesci. Come durante la finale dell’86”; “Lo sai quante volte è stato in Argentina Robert De Niro?Due volte, quest’anno e nel 1986”; “E il Cile? Non si è qualificato nemmeno nel 1986”; “L’86 era bisestile? No…nemmeno quest’anno!”. Senza dimenticare il cameo di uno dei calciatori dell’Argentina poi vincitrice in Qatar: Franco Armani, portiere che in realtà in questo mondiale è sempre rimasto in panchina: “Nel 1986 ho assistito alla nascita di Franco Armani e gli ho dato la prima sculacciata” dice un dottore in camice bianco. Ed ecco apparire sul suo lettino il portiere di riserva della Seleccion in persona, che si presta alla ripetizione del rito: “Franquito, dobbiamo ripetere la scena”. Fino al momento finale, con alcuni amici davanti a una birra che rievocano i bei tempi di Maradona: “Certo, nel 1986 avevamo il miglior calciatore del mondo…”. E uno dei presenti che salta su, ricordandosi di aver pur sempre in squadra un certo signor Leo: “Anche adesso no?”. E via con la festa, a chiusura dello spot. Una festa però poi diventata reale per le strade di Buenos Aires. Perché come è scritto nel finale del video, “Per chi ha bisogno di coincidenze, le coincidenze ci sono. Per chi crede nella squadra, c’è la nostra squadra”. E quella Argentina, è stata più forte di tutto e tutti. Anche delle coincidenze.