La lettera di Onana

"Tutto è partito da un piccolo paese e quando ero molto piccolo e con i miei genitori che mi hanno trasmesso i valori del popolo camerunese. Ho capito che l'amore per questo stato è eterno e non negoziabile. Mi ricordo di quando guardavamo le partite insieme alla mia famiglia ed è lì che ho iniziato a sognare di vestire la maglia della nazionale”. Poi lo stesso Onana aggiunge: “I giocatori vanno e vengono, ma il Camerun va oltre le persone. Il mio cuore resta camerunense e ovunque andrò terrò alta la bandiera del Camerun. Continuerò ad essere un tifoso come gli oltre 27 milioni di camerunesi fanno a ogni partita. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in me".