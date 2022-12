L'attaccante del Psg, decisivo con un rigore in pieno recupero alla ripresa del campionato, ha parlato dopo la partita per la prima volta dei Mondiali: "Non credo digerirò mai la sconfitta, ma non c'è motivo per cui il club debba pagare. Esultanza di Martinez? Non è un mio problema". E su Messi… GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA DEL PSG Condividi

"Credo che non supererò mai la delusione per la sconfitta nella finale". A dirlo è Kylian Mbappé, per la prima volta in campo (e in gol) alla ripresa del campionato e per la prima a esprimersi in tema Mondiali. Lo ha fatto in zona mista dopo la vittoria del suo Psg sullo Strasburgo: "Non c'è motivo per cui il club debba pagare il prezzo del fallimento della nazionale - ha detto -, sono due situazioni molto diverse". Concentrato solo sul Paris, dunque: "Ho cercato di tornare con la migliore energia possibile - ha proseguito lui -. Non ho giocando la mia miglior partita ma ci abbiamo sempre creduto, sapevo che avremmo potuto ribaltare la situazione ed è quello che è successo. Sono molto felice".

Sulle esultanze dell'Argentina L'attaccante Bleus ha anche deciso di non replicare a chi gli chiedeva una reazione alle provocazioni del portiere dell'Argentina, Emiliano Martinez, durante i festeggiamenti per il trionfo in Qatar: "Non è un mio problema - ha detto Mbappé -. Non spreco energie per queste cose e per commentare fatti così volgari". Un atteggiamento positivo messo in evidenza dai media francesi che lo glorificano (L'Equipe oggi titola, commentando la sua prova di ieri, "È tornato il Messia") e posto a confronto con il comportamento del compagno di squadra Neymar, che al Parco dei Principi si è fatto espellere per un doppio giallo dopo aver dato una manata ad un avversario e per una simulazione in area di rigore.

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Mondiali Tutti per il 'Dibu': la pazza festa di Martinez Dal 'gestaccio' subito dopo la finale vinta contro la Francia all'accoglienza che gli hanno riservato i tifosi nella sua città natale: per Emiliano Martinez, portiere dell'Argentina, sono state ore davvero memorabili SALT BAE IN CAMPO CON LA COPPA: FIFA APRE INDAGINE L'ESULTANZA SOPRA LE RIGHE Tra i protagonisti del Mondiale vinto dall'Argentina c'è il portiere Emiliano Martinez che ha esultato con un gestaccio durante la premiazione. Una immagine che ha fatto e che continua a far discutere. Provocatoria, come spiegato dall'argentino: "I francesi mi fischiavano, con me l'arroganza non funziona". Ma la festa sul pullman e poi nella sua città natale, Mar del Plata, non è stata meno sobria. Anzi... Durante la sfilata a Buenos Aires, il "Dibu" Martinez si è lasciato andare tra cori, balli e una provocazione... IL BAMBOLOTTO MBAPPE' E' stato immortalato da diverse persone presenti ai festeggiamenti per la vittoria del Mondiale con in mano una bambola, con in faccia una fotografia di Mbappé triste

"A Messi ho detto che…" Nel dopo partita Mbappé ha parlato anche di Lionel Messi, suo compagno di club e avversario nella finale dei Mondiali: "Ho parlato con lui dopo la finale, mi sono congratulato perché aveva raggiunto ciò che cercava da una vita. Ora aspetto che Leo torni per vincere partite e segnare gol. Ciò che è davvero importante per me è dare il meglio".