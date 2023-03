Dibu Martinez lo ha rifatto di nuovo. Ed è stato subito un deja-vu. Il portiere dell'Argentina è stato uno dei grandi protagonisti del Mondiale vinto in Qatar lo scorso dicembre. Certamente per quello che ha fatto in campo, anche se si è fatto notare per il gestaccio mostrato durante la premiazione. Una immagine che ha fatto il giro del mondo. Provocatoria, come spiegato dall'argentino: "I francesi mi fischiavano, con me l'arroganza non funziona". Esattamente 96 giorni dopo quella finale, è arrivato il bis. E' successo in occasione dell'amichevole con il Panama, la prima uscita da campione del mondo dell’Argentina, al Monumental di Buenos Aires. In un clima di festa, Martinez, insieme ad alcuni compagni, ha replicato quel gesto che ha fatto tanto discutere mettendosi in posa per le foto.