Le coppe e gli 800 di Leo: che festa in Argentina

Novantasei giorni dopo il trionfo in Qatar, l'Argentina viene accolta a Buenos Aires per la prima amichevole (vinta con Panama) da campionissimi. Una coppa per ogni giocatore, con Dibu Martinez che ripete l'esultanza Mondiale. Messi segna e raggiunge quota 800 gol in carriera, 99 con la Selección. E ancora: gigantografie, fuochi d'artificio, una partita a 'carta forbice sasso' e una dedica speciale di Leo