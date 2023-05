In tanti si chiedono da dove provenga il capitano della Nigeria U20: giocherebbe per il Yum Yum Fc, squadra della capitale Abuja, ma nessuno ha notizie di questo club, nemmeno i residenti...

Chi è davvero Daniel Bameyi? Le voci si rincorrono nelle ultime ore a proposito del capitano della Nigeria U20, protagonista al Mondiale di categoria e reduce dalla vittoria per 2-0 contro l’Italia. A sollevare le perplessità sul difensore 17enne sono gli stessi nigeriani, a causa della sua squadra di proprietà segnalata sul sito della Fifa, lo Yum Yum Fc, club che in realtà sembra non esistere. Nessuna società calcistica è registrata a questo nome, come riporta il portale locale owngoalnigeria.com: si dice che lo Yum Yum Fc giochi nella città di Abuja, ma i residenti della capitale nigeriana non hanno mai sentito parlare di una squadra con quel nome. Nessun altro giocatore, inoltre, ha legami con questo club. E non finisce qui perché – nonostante prestazioni non eccellenti alla Coppa d’Africa U20 – il giocatore sarebbe stato già convocato con le categorie superiori fino alla selezione maggiore. “L'ho scelto perché è un difensore che può giocare sia da centrale che da terzino destro - aveva spiegato all'epoca il Ct Peseiro -. Certo, ci sono altri giocatori dello stesso livello o di un altro, ma devo scegliere giocatori che ritengo abbiano qualità per determinati ruoli”.

"È stato un agente a inserirlo nel giro della Nazionale"

La verità ha provato a svelarla sofoot.com, secondo cui Bameyi sarebbe in realtà un giocatore di un campionato di quartiere – come ce ne sono tanti in Africa – reclutato da un agente che, grazie ai suoi contatti all'interno della Federazione, è riuscito a inserirlo nel giro della Nazionale. “Il calcio nigeriano ha molti potenti agenti e amministratori che influenzano la convocazione dei giocatori nelle squadre nazionali“ ha commentato una delle editorialiste più note del Paese, Lolade Ademuyi.