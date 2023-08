Mancini: "Un orgoglio essere il ct dell'Arabia"

Roberto Mancini è pronto a iniziare la sua avventura da commissario tecnico dell'Arabia Saudita. L'allenatore classe '64, dopo essere stato ufficializzato nella giornata di domenica, lunedì pomeriggio è atterrato all'aeroporto di Riad e ed è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione. "Voglio ringraziare il presidente per avermi scelto, sono molto orgoglioso di essere qui. Nel nostro lavoro è sempre difficile perché tutto può cambiare in ogni momento - ha esordito Mancini. Quando ho iniziato il mio lavoro con l'Italia ho svolto il mio primo allenamento tre giorni prima di giocare con l'Arabia Saudita, è stata la mia prima partita sulla panchina azzurra. So che i prossimi 10 giorni saranno molto importanti, ma nei giorni scorsi ho visto tanti video dei giocatori che ho a disposizioni. Avremo quattro amichevoli prima delle qualificazioni ai Mondiali, dovremo lavorare tanto ma penso che abbiamo abbastanza tempo per farlo". Poi Mancini parla del suo staff e dei giocatori a disposizione: "Ho iniziato a parlare con la Federazione a metà agosto ed è normale che alcuni dei miei assistenti non sapevano di questa situazione e devono risolvere le ultime cose in Italia. Per il momento siamo abbastanza qui per iniziare il lavoro, poi gli altri ci raggiungeranno. Abbiamo tempo a sufficienza per fare tutto. Abbiamo iniziato 10 giorni fa a lavorare sui giocatori: già conoscevamo la squadra perché l'avevamo vista anche durante il Mondiale, sappiamo che ci sono diversi elementi interessanti".