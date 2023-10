Mondiali 2030, a fine mese la lettera d'intenti

I presidenti federali di Spagna, Portogallo e Marocco si sono riuniti a Lisbona per un primo vertice in vista dei Mondiali 2030 che verranno organizzati dai tre Paesi. Il 28 ottobre è previsto l'invio della lettera di intenti alla FIFA

La macchina organizzativa di Spagna, Portogallo e Marocco si è messa in moto verso i Mondiali 2030 che verranno organizzati dai tre Paesi, in un'inedita candidatura congiunta che coinvolge tre Continenti, considerando anche il Sudamerica visto che Uruguay, Argentina e Paraguay ospiteranno tre delle 104 partite in programma. A Lisbona c'è stato un primo vertice tra i presidenti federali di Spagna, Portogallo e Marocco dopo aver ottenuto dalla FIFA il via libera alla candidatura congiunta. Pedro Rocha, Fernando Gomes e Fouzi Lekjaa hanno fatto il punto sul progetto che ambisce a passare alla storia come la migliore edizione di sempre dei Mondiali.