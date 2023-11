Fifa punisce Ecuador: Castillo è colombiano

Il Tribunale Federale di Losanna ha deciso di penalizzare di tre punti l'Ecuador nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026 per aver schierato Byron Castillo. Accolto il ricorso del Cile che aveva fatto notare come il giocatore avesse falsato la documentazione riguardante la data e il luogo di nascita. Accertato che il giocatore è in realtà colombiano la Fifa ha sanzionato l'Ecuador con tre punti in classifica

