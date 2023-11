Sei casacche indossate dall'argentino in occasione del Mondiale vinto saranno messe all'asta. Una parte del ricavato della vendita sarà devoluto per un'iniziativa di un ospedale di Barcellona specializzato in malattie rare dei bambini

Un lotto di sei maglie indossate da Lionel Messi durante la vittoria dell'Argentina ai Mondiali di calcio del 2022 in Qatar, valutato 10 milioni di dollari , sarà messo all'asta a dicembre , come annunciato dalla casa d'aste Sotheby's. Le maglie in questione sono quelle indossate dal capitano dei campioni del mondo durante il primo tempo delle partite dei gironi contro Arabia Saudita e Messico, e quelle indossate successivamente nelle partite a eliminazione diretta contro Australia, Paesi Bassi, Croazia e Francia nella finale.

Se la stima di 10 milioni di dollari (9,15 milioni di euro) è corretta, il lotto potrebbe minacciare il record di oggetto sportivo più costoso mai venduto, secondo Sotheby's. Finora il record è detenuto da una maglia indossata dalla leggenda del basket Michael Jordan per i Chicago Bulls nelle finali NBA del 1998, aggiudicata l'anno scorso per 10,1 milioni di dollari. Una parte (non specificata) del ricavato della vendita sara' devoluta al progetto UNICAS, un'iniziativa di un ospedale di Barcellona specializzato in malattie rare dei bambini.