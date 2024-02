A giugno una nuova competizione, si giocherà in Inghilterra tra ex calciatori over 35 delle 8 nazionali vincitrici di almeno un mondiale. Partite 11 contro 11 da 70 minuti, con sostituzioni volanti. Tante le stelle annunciate: Ronaldinho e Kakà nel Brasile, Henry nella Francia, Owen e Lampard nell’Inghilterra, Crespo per l’Argentina. Per l’Italia il capitano sarà Materazzi e ci saranno anche Totti e Cannavaro. Ecco quando si gioca, come funziona, chi dovrebbe partecipare

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT