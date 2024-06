Svelato il tabellone della coppa del mondo che verrà giocata tra due anni in Canada, Messico e Stati Uniti. La Fifa ha reso noto il programma della manifestazione, per la prima volta nella storia con 48 squadre partecipanti. Pubblicata la lista dei Team Base Camp che le nazionali potranno scegliere come sede del ritiro. La data del sorteggio non è ancora stata ufficializzata, ma sarà presumibilmente a fine 2025. Saranno tre le aree geografiche interessate dalle partite

TUTTO SU EURO 2024