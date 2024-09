La nazionale di ct Dorival torna al successo battendo per 1-0 l’Ecuador nel match valevole per le qualificazioni al Mondiale 2026. Decisiva la rete di Rodrygo, schierato come prima punta, al 30’. Tra gli 'italiani', in campo per il Brasile il capitano Danilo e Yeboah per l'Ecuador

Dopo un pareggio e tre sconfitte, l’obiettivo del Brasile era quello di tornare al successo. La nazionale del ct Dorival lo ha fatto battendo, nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 settembre, l’Ecuador per 1-0. Decisivo dopo 30 minuti Rodrygo, schierato come prima punta nel 4-2-3-1, con Luiz Henrique, Paquetá e Vinicius alle sue spalle. Il giovane 23enne del Real Madrid viene servito al limite dell’area da Paquetá, rientra sul destro con la conclusione che sbatte sul palo prima di terminare in porta. Pochi squilli, invece, da parte dell’Ecuador con il Alisson e Gabriel chiamati al doppio salvataggio su Caicedo a fine primo tempo. Con questa vittoria, il Brasile sale a quota 10 punti al quarto posto in classifica. Tra gli 'italiani', in campo per il Brasile, per tutti i 90 minuti, il confermato capitano Danilo. Nell'Ecuador, invece, 22 minuti per l'attaccante del Venezia Yeboah subentrato al 68'.