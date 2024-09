Ultima partita in nazionale per Luis Suarez, che ha dato l'addio all'Uruguay nello 0-0 contro il Paraguay, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Applausi e tanta commozione per il Pistolero, che non ha trattenuto le lacrime. Anche Messi gli ha mandato un videomessaggio: "Si è chiusa una fase molto importante della tua carriera ma ti attendono ancora molte sfide"