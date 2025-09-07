Il Ct della Nazionale alla vigilia della partita contro Israele a Sky Sport: "Israele è diversa dall'Estonia, stiamo attendi alle loro transizioni. Cambierò qualcosa? Vedremo". Sulla delicatezza della sfida: "Siamo qui per fare la partita e rispettare il nostro lavoro, c'è tanto rispetto e c'è tanto dolore"

C’è Israele sulla strada dell’Italia verso il prossimo Mondiale. Appuntamento lunedì sera a Debrecen, in Ungheria, per gli Azzurri rigenerati dalla bella vittoria di Bergamo. Il 5-0 all’Estonia rilancia la Nazionale dopo il difficile avvio nelle qualificazioni con l’inizio dell’era Gattuso. Vietato sbagliare però contro la squadra di Ben Shimon, vittoriosa tre volte su quattro e battuta solo dalla capolista Norvegia (2-4 lo scorso marzo). E Israele occupa attualmente il 2° posto con 9 punti, tre in più dell’Italia che ha però una partita in meno. Un match delicato non solo dal punto sportivo, introdotto a Sky da Gennaro Gattuso.

Non sarà come contro l'Estonia…

"Sono due squadre diverse, l'Estonia è molto fisica, loro sono di qualità, di transizione. C'è un dato: nelle ultime sette hanno fatto sei vittorie e un ko, e con la Norvegia non meritavano di perdere. Hanno questa dote, ti possono far male in transizione. Non sarà facile e serve portare rispetto".

Cambierà qualcosa?

"Vedremo domani, ripartendo dalle nostre certezze, dall'intensità, dal voler fare la partita, dal giocare nella loro metà campo, ma facciamo attenzione in transizione. La chiave sarà questa".

Domani coi due attaccanti?

"Vedremo anche su questa cosa".

È una partita particolare, qual è il suo pensiero?

"Lo stesso espresso in questi giorni. Penso di aver detto una cosa importante: mi spiace averli beccati nel nostro girone perché sono una squadra che gioca bene e che ci può mettere in difficoltà. Il resto lo sappiamo tutti: fa male vedere quello che sta succedendo, persone e bambini che lasciano la vita, più di questo non voglio dire. Siamo qui per fare la partita e rispettare il nostro lavoro. C'è tanto rispetto e c'è tanto dolore".

Gattuso in conferenza stampa: "Kean e Retegui lavorano molto bene insieme. Volley femminile? Gioia immensa"

Il Ct è poi tornato in conferenza sul tema del doppio attaccante, con Kean e Retegui già titolari in coppia contro l'Estonia. I due giocheranno ancora insieme? Magari con Kean ad allargarsi un po' di più per trovare la giusta quadratura: "Ci può stare - ha confermato Gattuso -. si parla solo di cercare un po' di equilibrio in più, secondo me Kean e Retegui lavorano molto bene insieme, riescono a farsi trovare, ad andare in profondità ma anche a legare il gioco e sviluppare in un certo modo. Vedo voglia e partecipazione nei ragazzi, ora deve durare a lungo". Non mancano i complimenti per il volley femminile campione del mondo: "E' stata una gioia immensa, tutti noi in aereo abbiamo gioito per gli ultimi punti, era il minimo. Siamo orgogliosi, così come del cammino dell'Italbasket di Pozzecco".