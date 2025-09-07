Mondiali volley, la finale Italia-Turchia 2-1 LIVE

Al momento il pericolo numero per l'Italia è Vargas, 13 punti con un'efficienza offensiva del 42%
A Bangkok è il giorno della finale dei Mondiali femminili di volley. L'Italia di Julio Velasco, imbattuta da 35 partite, affronta la Turchia di coach Santarelli per il titolo. Le azzurre conquistano il primo set 25-23, ma sbandano nel secondo e si arrendono 25-13. Nel terzo Egonu trascina le compagne al 26-24. Segui la sfida con il nostro liveblog
ITALIA-TURCHIA 2-1 LIVE (25-23, 13-25, 26-24)
4° SET: diagonale vincente di Egonu, poi la rete aiuta Karakurt (14-9 Turchia)
4° SET: bolide di Vargas, Sylla non può nulla. Ci sarebbe stata anche invasione di Giovannini (13-8 Turchia)
4° SET: Sylla sblocca l'Italia, 12-8 per la Turchia
4° SET: ancora Danesi, stavolta murata da Gunes. C'è un videochallenge azzurro per tocco della rete della Turchia. Non viene ravvisato e la squadra di Santarelli resta avanti 12-7
4° SET: attacco fuori di Danesi, Turchia avanti 11-7
4° SET: primo tempo di Gunes, Turchia avanti 10-7
4° SET: battuta fuori di un soffio di Vargas (9-7 Turchia)
4° SET: prima Sylla, poi Aydin, la Turchia conserva ancora il +3 (9-6)
4° SET: il muro non legge le intenzioni dell'attacco turco, Aydin per l'8-5 Turchia
4° SET: Sylla difende alla grande, Egonu mette a terra il punto del 7-5 (per la Turchia)
4° SET: diagonale stretta di Karakurt, piegata De Gennaro per il 7-4 Turchia
4° SET: tocco del muro sull'attacco di Giovannini, punto Italia e Turchia avanti 6-4
4° SET: la veterana Erdem prende le compagne per mano, 6-3 Turchia
4° SET: ace di Vargas, 5-3 Turchia
4° SET: Egonu mura Karakurt, poi gran schiacciata di Erdem per il 4-3 Turchia
4° SET: errore in battuta di Sylla, poi mani-out del muro turco su Giovannini (3-2 Turchia)
4° SET: mani-out di Karakurt su attacco di Egonu, 2-1 Turchia
4° SET: diagonale della solita Vargas, 2-0 Turchia
4° SET: tre attacchi per il punto di Vargas. 1-0 Turchia
Quarto set iniziato con l'Italia in battuta
Terzo set che ha un nome e un cognome, Paola Egonu. L'opposto di Milano è salita in cattedra e ha fatto la differenza. La Turchia rimonta una prima volta, annulla tre set point dal 24-22 con una super Vargas, ma si arrende poi alla battuta di Egonu
L'Italia vince il terzo set 26-24!
3° SET: Egonu chiude i conti con un ace! Azzurre avanti 2-1
3° SET: ancora Egonu! Diagonale stupenda, altro set point sul 25-24!
3° SET: il servizio di Vargas mette in crisi l'Italia, il primo tempo di Gunes completa l'opera. Tutto da rifare per l'Italia, tre set point annullati e 24 pari
3° SET: ace di Vargas! Annullato il secondo set-point. Serve tranquillità e Velasco chiama timeout sul 24-23 Italia
3° SET: la Turchia annulla il primo set point (24-22 Italia)
3° SET: ancora super Egonu! Il muro azzurro cancella sia Vargas che Karakurt, poi Paola appoggia a terra ed è set-point sul 24-21
3° SET: ancora Egonu! Mani-out del muro turco e 23-21 Italia. Timeout per Santarelli
3° SET: punto lungo, lo chiude stupendamente Paola Egonu! Italia avanti 22-21
3° SET: primo tempo di Anna Danesi! 21-21
3° SET: la Turchia passa ancora da Vargas, parallela del 21-20 turco
3° SET: muro di Sylla su Vargas! Parità a quota 20
3° SET: pasticcio di Giovannini su servizio turco, ora la squadra di Santarelli è avanti 201-9
3° SET: diagonale perfetta di Vargas, con l'Italia che chiama un videochallenge per fallo di piede della turca. Nulla da fare, 19 pari
3° SET: nuovo punto di Antropova, Italia avanti 19-18
3° SET: ancora Vargas per la Turchia. Parità a quota 18
3° SET: Turchia miracolosa su un primo tempo di Fahr, ma Antropova con un mani-fuori del muro regala il 18-17 azzurro
3° SET: parallela di Aydin, 17 pari
3° SET: stavolta super Sylla in difesa su un bolide di Vargas, poi Antropova chiude il punto del 17-16 Italia
3° SET: rimonta completata a quota 16 della Turchia con Vargas
3° SET: parallela vincente della Turchia con Sylla imperfetta in ricezione, 16-15 per le azzurre
3° SET: difesa impressionante della Turchia su Egonu, ma il terzo tentativo è quello giusto (16-14 Italia)
3° SET: l'uscita dal timeout premia la Turchia con punto di Vargas. Azzurre avanti ancora 15-14 e con Giovannini di nuovo in campo per Nervini
3° SET: murata Stella Nervini, l'Italia conserva solo due punti di vantaggio e Velasco decide di spendere un timeout (15-13)
3° SET: la Turchia si riavvicina, ma l'Italia è ancora avanti 15-12
3° SET: muro di Egonu! Cancellata la parallela di Baladin ed è 15-11
3° SET: Orro salva in difesa su Vargas, ma Nervini schiaccia fuori ed è 14-11 Italia
3° SET: l'Italia torna da Egonu, che la ripaga con la diagonale del 14-10
3° SET: Vargas appoggia fuori il pallone, ma viene chiesto un videochallenge per un tocco del muro azzurro. La chiamata è corretta ed è 13-10 Italia
3° SET: muri e difese tornano a dare spettacolo. Sylla ancora perfetta col pallonetto del 13-9 Italia
3° SET: stavolta è brava Sylla a giocare col muro avversario. Italia avanti 12-8
3° SET: Vargas sfrutta il mani-out del muro azzurro. 11-8 Italia
3° SET: battuta out di Nervini. Italia ancora avanti 11-7
3° SET: Egonu piega letteralmente il braccio sinistro di Karakurt! Italia avanti 11-6
3° SET: ace di Nervini! 10-6 per le azzurre
3° SET: il primo tempo di Fahr ricaccia indietro la Turchia (9-6 Italia)
3° SET: diagonale stretta e potente di Karakurt, 8-5 Italia
3° SET: ancora Gunes da una parte ed Egonu dall'altra (8-4 Italia)
3° SET: la Turchia esce dal timeout con primo tempo vincente di Gunes, ma dall'altra parte c'è un'Egonu più viva (7-3 Italia)
3° SET: Sylla ancora ottima tra servizio e ricezione, poi Egonu martella per il 6-2. Timeout per Santarelli
3° SET: l'Italia torna a salire di tono. Nervini super in difesa, Egonu mura Karakurt per il 5-2
3° SET: la battuta di Sylla mette ancora in crisi la Turchia, Nervini completa l'opera per il 4-2 azzurro
3° SET: ancora Sylla, stavolta con un ace! 3-2 Italia
3° SET: l'Italia si aggrappa a Sylla. Delicato pallonetto per il 2-2
3° SET: parallela stupenda di Aydin, Turchia avanti 2-1
3° SET: tocco del muro sull'attacco di Sylla. 1-1
3° SET: il primo punto è della Turchia
Secondo set segnato già dall'inizio, con la Turchia scappata sul 10-2 e mai più ripresa o riavvicinata. L'attacco di Velasco sta facendo molta fatica contro il muro e la difesa di Santarelli. Nemmeno gli ingressi di Antropova e Giovannini per Egonu e Nervini hanno dato una scossa
La Turchia vince il secondo set 25-13!
2° SET: ace di Vargas, una sintesi efficace di un secondo set dominato dalla squadra di Santarelli. Match ora sull1-1
2° SET: attacco vincente di Karakurt. Set-point Turchia sul 24-13
2° SET: Antropova schiaccia sulla rete. Turchia avanti 23-12
2° SET: stavolta Danesi viene murata da Erdem, 22-12 Turchia
2° SET: Sylla sbaglia la battuta, 21-12 Turchia
2° SET: muro di capitan Danesi! 20-12 Turchia
2° SET: Sylla non passa, Antropova sì con la diagonale. 20-11 per la Turchia
2° SET: il primo tempo di Gunes è una sentenza, Turchia ancora con doppia cifra di vantaggio (20-10)
2° SET: sussulto Italia con un muro di Sylla su Vargas (19-10 Turchia)
2° SET: stavolta il muro turco respinge Antropova, Vargas e compagne avanti 19-8
2° SET: Antropova è l'unica certezza azzurra al momento, almeno in attacco. Altro mani-out del muro turco, avanti 18-8
2° SET: errore in battuta dell'Italia. Poi sbaglia anche Sylla, che chiama il videochallenge per un tocco del muro turco. Il tocco però non c'è e la Turchia è avanti 17-7
2° SET: l'uscita dal timeout è positiva con un mani-fuori del muro turco su Antropova. 15-7 per la squadra di Santarelli
2° SET: Nervini non sfonda, Velasco costretto al secondo timeout del set sul 15-6 Turchia
2° SET: sul pallonetto di facile lettura di Erdem, Fahr mette la mano e trae in inganno la difesa. Turchia avanti 14-6
2° SET: Karakurt trova il mani-out del muro azzurro, 13-6 Turchia
2° SET: parallela di Vargas, De Gennaro non riesce a salvare ed è 12-6 Turchia
2° SET: Nervini attacca di nuovo con coraggio e trova il punto dell'11-6
2° SET: Karakurt tocca la rete mentre attacca, punto Italia sotto 11-5
2° SET: parallela di Antropova che tocca la linea. Punto Italia e 11-4 Turchia
2° SET: pasticcio in ricezione sul primo tempo di Gunes, Turchia avanti 11-3
2° SET: nei momenti di difficoltà l'Italia va sempre da Danesi. Punto della centrale e 10-3 Turchia
2° SET: altro muro di Vargas su Nervini, la Turchia vola sul 10-2
2° SET: diagonale di Vargas su Sylla. 8-2 Turchia
2° SET: non bene l'uscita dal timeout. Sylla sbaglia una comoda ricezione ed è 7-2 Turchia
2° SET: punto di Vargas e muro a due su Nervini. Timeout di Velasco con l'Italia in svantaggio 6-2
2° SET: Vargas difende alla grande su Egonu, poi un mani-out di Nervini premia la Turchia con il 4-2
2° SET: ancora una volta, come in precedenza, Karakurt batte il muro azzurro con un pallonetto. 3-2 Turchia
2° SET: prima Sylla, poi Nervini. L'Italia arriva sul 2-2
2° SET: Karakurt passa con un mani-fuori di Egonu sul muro. 2-0 Turchia
2° SET: primo tempo di Gunes, 1-0 Turchia
Nel secondo set inizia in battuta l'Italia
Non si era messo bene questo primo set per l'Italia, costretta a rimontare dal 22-20 per la Turchia. Con la battuta di Egonu, gli errori di Vargas e un'ottima difesa è arrivato il ribaltone sul 25-23
L'Italia vince il primo set 25-23
1° SET: altro scambio estenuante. Le difese si esaltano sulle schiacciate di Vargas ed Egonu, poi Nervini trova il tocco del muro e la squadra di Velasco è avanti 1-0
1° SET: Egonu sbaglia la battuta, altro set-point sul 24-23 ma con servizio turco
1° SET: ancora difese ottime su entrambi i lati del campo. Vargas schiaccia sulla rete e le sue compagne non sono reattive nel salvare la palla. Set point Italia sul 24-22
1° SET: il challenge è giusto! Il pallone salvato da Vargas aveva prima toccato a terra. 23-22 Italia
1° SET: scambio lunghissimo! Orro schiaccia fuori, ma l'Italia chiama un challenge per un possibile tocco precedente a terra del pallone
1° SET: Vargas sbaglia in battuta e poi schiaccia malamente fuori. Rimonta Italia sul 22 pari
1° SET: l'Italia colpisce con Danesi, ma sul punto successivo soccombe ancora a Vargas. Turchia avanti 22-20
1° SET: non bene l'uscita dal timeout. Egonu prima si fa sporcare la schiacciata dal muro, poi stringe troppo la diagonale ed è 21-19 Turchia
1° SET: la Turchia ora va con regolarità da Vargas, prima diagonale per il 19-19 e poi parallela che bacia la linea. Timeout Velasco con le avversarie avanti 20-19
1° SET: Egonu non sfonda il muro turco, Sylla invece lo oltrepassa col pallonetto ed è 19-18 Italia
1° SET: stavolta Vargas non sbaglia, palla in mezzo al muro e parità a quota 18
1° SET: dopo una grande difesa di Nervini, l'attacco dalla seconda linea di Vargas finisce fuori. Italia avanti 18-17
1° SET: ancora calda Antropova con la diagonale su Karakurt, parità a quota 17
1° SET: la Turchia rischia quasi di riprendere una schiacciata potentissima di Sylla, ma le speranze si infrangono sulla rete. 16 pari
1° SET: parallela vincente di Erdem e attacco fuori di Sylla. La Turchia guida 16-15
1° SET: Antropova entra, supera il muro a 2 della Turchia e castiga Vargas in ricezione. Italia avanti 15-14
1° SET: Turchia ancora ottima a muro e in difesa. Stavolta Vargas centra il campo con la schiacciata ed è parità a quota 14
1° SET: bellissima alzata per Erdem. Muro italiano preso alla sprovvista, ma le azzurre sono avanti 14-13
1° SET: Vargas schiaccia fuori. Italia avanti 14-12
1° SET: scambio lunghissimo con tre attacchi per testa! Alla fine quello vincente è di Karakurt, che sfrutta un tocco del muro. La palla diventa imprendibile per Di Gennaio, 13-12 Italia
1° SET: la Turchia esce bene dal timeout con una diagonale vincente di Karakurt. 13-11 Italia
1° SET: Karakurt schiaccia fuori. Italia avanti 13-10 e timeout chiamato da Santarelli. Per la prima volta nel match ci sono tre punti di differenza tra le due squadre
1° SET: Egonu sta entrando in partita. Diagonale per il vantaggio e poi delicato pallonetto che vale il 12-10 Italia
1° SET: errore in battuta della Turchia, che si riscatta subito nel punto successivo con un muro su Stella Nervini. 10-10
1° SET: Vargas ancora perfetta in attacco, 9-9
1° SET: parallela di Egonu, che trova un tocco provvidenziale del muro. 9-8 Italia
1° SET: reazione turca. Vargas per la prima volta mostra la sua potenza, successivamente Gunes si impone a muro su Egonu: 8-8
1° SET: l'Italia allunga. Prima Sylla con una potente schiacciata mette fine a un lungo scambio, poi l'ace di Fahr grazie a un errore turco in ricezione. Azzurre avanti 8-6
1° SET: un'errore in ricezione della Turchia permette a Orro di schiacciare a rete il punto del 6-6
1° SET: la partita prosegue nel segno dell'equilibrio. Invasione fischiata alla Turchia, ma subito dopo Erdem riporta avanti 6-5 la Turchia
1° SET: attacco vincente di Karakurt, 5-4 per le rosse
1° SET: battuta fuori misura di Vargas, di nuovo parità sul 4-4
1° SET: ancora sfida tra centrali, di nuovo Gunes per il 4-3 Turchia
1° SET: Danesi molto cercata in questo inizio, schiacciata del 3-3
1° SET: invasione delle azzurre. Turchia di nuovo avanti 3-2
1° SET: Sylla mette palla a terra! 2-2
1° SET: attacco fuori di Egonu, 2-1 Turchia
1° SET: a centrale risponde centrale, Gunes schiaccia per l'1-1
1° SET: primo punto delle azzurre con un primo tempo di Danesi. 1-0 Italia
Sarà la Turchia a iniziare in battuta!
Presentazione delle squadre effettuata, tra poco si parte!
L'Italia di Velasco è campione olimpica in carica, ha vinto le ultime due edizioni della VNL ed è imbattuta da 35 partite. In questa finale c'è il meglio che il volley femminile possa offrire al momento
La Turchia ha vinto l'Europeo nel 2023 e per la prima volta in quest'edizione è salita sul podio di un Mondiale
Marito contro moglie
Sulla panchina della Turchia c'è Daniele Santarelli, marito di Monica De Gennaro, libero dell'Italia. Sposati dal 2017, Santarelli allena la moglie nella squadra di club, a Conegliano. Oggi saranno invece rivali. L'allenatore della Turchia conosce benissimo altre azzurre come Fahr, Egonu e Sylla, allenate nella squadra veneta
Il momento degli inni nazionali
Prima quello turco, ora suona l'Inno di Mameli, cantato da tutte le azzurre
La finale 3°/4° posto
Nella sfida di stamattina il Brasile ha conquistato il bronzo battendo 3-2 il Giappone
Super Antropova contro il Brasile
La vera protagonista contro il Brasile, in una prova davvero di cuore da parte di tutte le azzurre, è stata Antropova, autrice di ben 28 punti.
L'Italia alla caccia del titolo che manca dal 2002
Proprio così. Le azzurre torneranno alla carica quest'oggi di un trofeo conquistato l'ultima volta ben 23 anni fa (nel 2002 a Berlino).
Giovannini: "Contro il Brasile la nostra voglia di vincere ha fatto la differenza"
Dopo la vittoria contro il Brasile per 3-2 e la conquista della finale contro la Turchia (in programma domenica 7 settembre alle ore 14.30), a Sky Sport ha parlato la schiacciatrice dell'Italia Gaia Giovannini: "A inizio match c'era un po' di tensione generale per l'importanza della partita. Per me è la prima volta che affronto sfide così importanti. Ho cercato di farmi trovare pronta per aiutare la squadra e vincere". Sulla partita: "Ci sono state alcune piccolezze che siamo riuscite a sistemare. La nostra voglia di vincere ha fatto la differenza". Sulla finale contro la Turchia: "Sarà una partita lunga, come quella giocata contro il Brasile. Giocheremo contro un avversario di questo livello, ce la metteremo tutta".
Come sono andate le ultime edizioni del Mondiale per l'Italia
Dando uno sguardo alle passate edizioni, l'Italia è reduce dal secondo posto nel 2018 e dal terzo nel 2022.
I risultati delle semifinali di sabato
- Turchia-Giappone 3-1 (16-25; 25-17; 25-18; 27-25)
- ITALIA-Brasile 3-2 (22-25; 25-22; 28-30; 15-13)
Italia, le convocate di Velasco
- Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro.
- Centrali: Benedetta Sartori, Anna Danesi (C), Sarah Fahr, Yasmina Akrari.
- Schiacciatrici: Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini.
- Opposti: Paola Egonu, Ekaterina Antropova.
- Liberi: Monica De Gennaro, Eleonora Fersino.
Il cammino mondiale dell'Italia fino alla finale
Un percorso praticamente perfetto. Vittoria all'esordio sulla Slovacchia (3-0), successo nella gara successiva contro Cuba (3-0) e contro il Belgio (3-1) per prendersi il primo posto nel girone. Agli ottavi la netta vittoria contro la Germania (3-0). Ai quarti 3-0 alla Polonia. E in semifinale un successo clamoroso contro il Brasile per 3-2.
Italia in finale, Velasco: "Questa Nazionale non molla mai"
Nel video l'intervista a Julio Velasco al termine di Italia-Brasile, semifinale dei Mondiali di volley vinta 3-2 dalle Azzurre che hanno conquistato la finale contro la Turchia. Guarda il video
Italia in finale, il commento di Stefano Locatelli
L'Italia viene dalla vittoria clamorosa arrivata contro il Brasile al tie-break per 3-2 nella giornata di ieri
Italia in finale! Brasile battuto 3-2Vai al contenuto
Segui la sfida per il titolo, in programma per le ore 14.30, con il nostro liveblog.
È il giorno della finale dei Mondiali di volley femminili! A Bangkok c'è l'Italia che sfida per il titolo la Turchia.