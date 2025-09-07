Mondiali volley, la finale Italia-Turchia 2-1 LIVE

Dopo la vittoria contro il Brasile per 3-2 e la conquista della finale contro la Turchia (in programma domenica 7 settembre alle ore 14.30), a Sky Sport ha parlato la schiacciatrice dell'Italia Gaia Giovannini: "A inizio match c'era un po' di tensione generale per l'importanza della partita. Per me è la prima volta che affronto sfide così importanti. Ho cercato di farmi trovare pronta per aiutare la squadra e vincere". Sulla partita: "Ci sono state alcune piccolezze che siamo riuscite a sistemare. La nostra voglia di vincere ha fatto la differenza". Sulla finale contro la Turchia: "Sarà una partita lunga, come quella giocata contro il Brasile. Giocheremo contro un avversario di questo livello, ce la metteremo tutta".